女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2022年9月13日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝虫が嫌い、怖いという人も多いですよね。今回は、そんな小さな生き物によってデートを台無しにされた女性エピソードです。◆婚活アプリで極上の相手をゲットお話を聞いたのは出版社に勤務する和代さん（仮名・32歳）。仕事人間で、社内では