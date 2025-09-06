主人公・ずんさんは、3児の母。ある日、夫から「社員旅行に行くことになった」と告げられます。しかも、旅行メンバーは男3人×女2人。ずんさんは「許可できない」と伝えますが、夫は「間違いなんて、あるはずない」と言い、話を聞いてくれません。ずんさんはモヤモヤを解消するため、ネット上に質問を投稿。すると、思わぬ大反響で…。著者・ずん(@hananiarasino99)さんの葛藤を描いた漫画作品『これって不倫旅行ですか？』