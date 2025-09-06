お笑いコンビ、こじらせハスキーのドイツみちこ（47）が5日までにブログを更新。自身らが乗車したタクシーのドライバーへ苦言を呈した。ドイツは「女3人で乗ったタクシーがどうやら以前私たちを乗せてくれたらしく運転手さんに、『あれ?お客さん、以前も乗りましたよね?』と言ってきました」と書き出し「運転手さんが、『最初の人は〇〇で降ろせばいい?』と、前に一緒に乗ってた子の住所を言ったので、その時点でえっ?!と思ったの