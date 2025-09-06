JR九州によると、6日午前4時51分ごろ、鹿児島線南福岡駅車両基地内で信号トラブルが発生した。同8時20分現在、基地から出発する列車に運休や遅れが発生しいる。影響を受けている路線は以下の通り。●鹿児島本線（上下線）運休及び遅延【遅延:門司港から荒尾】●長崎本線（上下線）運休及び遅延【遅延:鳥栖から肥前鹿島】●佐世保線（上下線）運休及び遅延【遅延:江北から武雄温泉】※特急列車の運休リレーかもめ1