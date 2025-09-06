プレックスは、『ウルトラマンガイア』より「大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION FAVORITE SCULPTORS LINE ウルトラマンガイア スプリーム・ヴァージョン 限定版」(24,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年11月発送予定。2025年11月発送予定「大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION FAVORITE SCULPTORS LINE ウルトラマンガイア スプリーム・ヴァ