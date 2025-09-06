京楽産業．は、2025年9月13日(土)・14日(日)に長野県佐久市・駒場公園で開催される「ナガノアニエラフェス2025」にブース出展することが決定した。(C)ナガノアニエラフェスタ実行委員会○●ここでしか体験できない巨大「エア・バイブ」扇風機とフォトスポットを設置「ナガノアニエラフェスタ」は、長野県松本市のアニメ関連会社「アニエラ」が中心となり、2017年から開催されている長野県最大級のアニソン野外フェスティバル。今回