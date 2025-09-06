車いすの部男子シングルスで決勝進出を決め、喜ぶ小田凱人＝ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】テニスの全米オープン車いすの部は5日、ニューヨークでシングルス準決勝が行われ、男女の第1シード、小田凱人（東海理化）と上地結衣（三井住友銀行）が決勝に進んだ。小田はマルティン・デラプエンテ（スペイン）に6―3、6―3で、上地は王紫瑩（中国）に6―4、7―5でストレート勝ちした。男子ダブルス決勝は小田、グスタボ