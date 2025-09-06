「この人知りませんか？」新聞に掲載されたとある人物を探す広告が注目されています。いったい、どんな人をなぜ探しているのか調査しました。 ■2人の“たずね人” サントピアワールドが探している人物は… 9月1日に地元紙に掲載された、ひときわ目を引くカラーの広告。“たずね人”の文字とともに、風船を持った子どもが楽しそうに走っているイラストが載っています。この2人はいったい、どんな人物なのか、そして