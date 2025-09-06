「オリオールズ−ドジャース」（５日、ボルティモア）ドジャースの大谷翔平投手は三回の第２打席で四球を選んだ。２死からロハスが敵失で出塁。初球のカーブをフルスイングするも一塁側へのファウルに。２球目のスプリットはしっかりと見極めた。３球目の甘いフォーシームは打ち損じてファウルとなり、追い込まれた。ここで目に汗が入ったのか、タイムを取って表情をしかめた大谷。４球目のカーブには手を出さず、５球目の