東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『浅草ラスボスおばあちゃん』(毎週土曜23:40〜24:35)。このドラマで物語のキーマンとなる悪徳区議・熊田久美役を演じるのが、去年デビュー30周年を迎えた俳優・遊井亮子だ。その遊井が今作に込めた思いや魅力について語った。ドラマ『浅草ラスボスおばあちゃん』場面カット○もし議員だったら…――印象に残っているシーンは?8話の元秘書・佐々木さんとのシーンは、とても印象に残っています。彼を