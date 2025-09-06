お笑いタレントのお見送り芸人しんいちが8月28日、YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】』に出演。SNSのダイレクトメッセージ(DM)を閉じた理由を明かした。お見送り芸人しんいち○“DM解放”で約6,000件のメッセージが殺到納言・薄幸との恋愛トークで、「相手から来ることない?」と問われたしんいちは、「DM閉じてんねん」と吐露。TBS系『水曜日のダウンタウン』で、“しんいちDM解放してます”というオチ