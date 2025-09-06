札幌2歳Sの攻略POINT 【種牡馬】ハービンジャーに注意 種牡馬別成績を見ると、ゴールドシップ産駒［1・2・0・5］、ハービンジャー産駒［1・2・0・6］が活躍。 力のいる洋芝が合うようで好成績を残している。 特にゴールドシップ産駒の連対馬３頭は⑤③⑤人気と配当妙味も十分である。 また、キズナ産駒も［1・1・2・2］と好調。 札幌2歳S過去10年のデータ