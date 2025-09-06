大阪・関西万博 大阪・関西万博の現地リポートです。 会場で見ることができる「大分とのつながり」がある様々なものについてまとめて紹介します。 大屋根リング 2025年4月から始まった大阪・関西万博。 連日にぎわっていて、来場者数は1900万人を突破しました。 会場では3日から、九州7県が合同でイベントを開催していて、大分県のブースにも多くの人が訪れていました。 ブース展示