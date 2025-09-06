◇国際親善試合日本 ― メキシコ（2025年9月6日米カリフォルニア州オークランド）日本代表は6日（日本時間7日午前11時開始）、オークランド・コロシアムでメキシコ代表と親善試合を行う。森保一監督（57）は5日に試合会場で会見に臨み、“因縁の地”への思いを明かした。現役時代の1993年、日本代表として後半アディショナルタイムに追いつかれてW杯出場を逃す「ドーハの悲劇」を経験した。ラストプレーでCKから同点弾を