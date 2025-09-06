秋篠宮家の長男悠仁さま（１９）が成年を迎えたことを示す「成年式」が６日午前、始まった。男性皇族が対象の成年式は、１９８５年１１月の秋篠宮さま以来４０年ぶり。午前８時４５分頃、最初の儀式「冠を賜うの儀」が秋篠宮邸（東京都港区）で行われ、悠仁さまは、「燕尾（えんび）の纓（えい）」が付いた成年の冠を天皇陛下の使者から受け取られた。悠仁さまは車で皇居に移動し、午前１０時頃から宮殿「春秋の間」で中心儀