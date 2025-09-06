東京・渋谷にあるポケモンカードゲームの公認ラウンジ「ポケモンカードラウンジ」（SHIBUYA TSUTAYA 5階）は、2025年9月5日10時から7日23時59分まで、ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック「インフェルノX」の抽選販売を実施しています。チケット販売システム「CLOUD PASS（クラウドパス）」を通して、応募できます。応募には会員登録（無料）が必要です。キャッシュレス決済1人1回まで、1BOX（5400円）に応募できます。当選発表