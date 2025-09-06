骨粗しょう症になったとき、どのような治療が受けられるのか、運動療法ではなにをするのか、そのほかに、使用する薬の副作用などについて、矢吹整形外科の矢吹先生にくわしく教えてもらいました。 ※この記事はMedical DOCにて【｢骨粗鬆症｣の予防法や｢なりやすい人の特徴｣を医師が解説 骨が脆い人におすすめの食べ物とは？】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。 監修医師：矢吹 尚