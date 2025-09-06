Image: Florence Ion / Gizmodo US Google Home、2025年10月1日に何かを準備してるぞ。システムの劣化が止まらなくて、ユーザーの不満が爆発、集団訴訟の可能性すら出てきてたGoogle Homeですが、ついに希望の光が見えました。Google（グーグル）公式アカウントが「GeminiがGoogle Homeにやってくる」とXに投稿。新しいAI搭載ハードウェアが登場することを匂わせてます。Is that you, Gemini