巨人は5日、中日のとの試合（バンテリンドーム）に0−1で敗戦。先発・山粼伊織が8回2安打1失点の快投を見せるも、打線が6安打無得点と援護できなかった。5日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』では、2度好機が巡ったものの、凡退に倒れチームに流れを引き寄せれなかった4番・岡本和真が話題に。番組MCの谷繁元信氏が「山粼はね8回2安打1失点と責めれない…。なんですけど、チャンスで岡本なんですよ