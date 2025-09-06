メキシコ戦の前日会見を行った日本代表を率いる森保一監督が現地時間9月5日、米カリフォルニア州オークランドのオークランド・コロシアムで、同6日のメキシコ戦に向けて前日会見を行った。日本代表（FIFAランク17位）は今回の米国遠征で、6日にメキシコ代表（同13位）、9日にアメリカ代表（同15位）と“格上”の相手と対戦する。北中米ワールドカップアジア2次予選、最終予選があったため、アジア以外の国と対戦するのは、2023