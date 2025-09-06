冷凍庫はさまざまなサイズの食品を収納するため、散らかりやすいのが悩み…。ボックスを使って整理するとなると、収納力が落ちてしまうのがネックです。そんな悩みを解消してくれるアイテムをセリアで発見！重ねるだけで冷凍庫をすっきり整理できるスタンドです。シンプルな構造でお手入れも簡単◎家事が楽になりますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：冷凍庫用スタンド2P価格：￥110（税込）サイズ（約）：130×80×H1