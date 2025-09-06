ダイソーで見つけたポーチが思いのほか優秀で驚きました！メッシュポケットとメインスペースに分かれた、2層構造なのがポイント。素材も丈夫で安心感のある作りになっているので、文具やガジェットを入れるのにおすすめです。さらにループ付きで持ち運びにも便利♡330円（税込）ですが、買って大正解でした！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：中わたメッシュフラットポーチ価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソー