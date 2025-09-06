ダイソーで人気の「ギョロ目シリーズ」の新作を発見！折りたたみタイプのショッピングバッグがついに登場しました。小さく折りたためて持ち運びに便利。さりげないデザインで大人が使いやすいのも嬉しいです！脇にマチが付いているから、コンパクトに見えて収納力抜群。持ち手も太めなので持ちやすいですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ギョロ目ショッピングバッグ価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーダイソ