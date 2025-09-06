ユニークなデザインの文具が並ぶセリア。またまた、100円にしてはデザインがかなり凝っている商品を発見しました。蓋を開けるとびっくり！まるで、マトリョーシカのようなデザインになっています。実はこれ…立体的な形が珍しい、ポチ袋ならぬ「ポチケース」。可愛すぎますよね♡早速、他の注目商品と併せて紹介します！【詳細】他の記事はこちらまるでマトリョーシカみたい♡セリアで見つけたポチケースが可愛い！商品