9月13日（土）昼に都心を周回飛行の予定航空自衛隊は2025年9月5日、世界陸上競技選手権大会の東京開催（東京2025世界陸上）に合わせてブルーインパルスが都心上空を飛行すると発表しました。【事前にチェック！】これが9月13日の飛行ルートです飛行するのは、開幕日である9月13日（土）の昼、12時25分ごろから12時50分ごろまでで、最初に会場となる国立競技場上空で10分ほど展示飛行を行ったのち、都内各所を周回するとしてい