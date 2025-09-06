ブラジルのパルメイラスで実力を証明し、今夏に合流したチェルシーでもスタメンとして躍動。さらにブラジル代表でもすでに主力となるなど、18歳のブラジル人FWエステヴァン・ウィリアンはブラジル希望の星だ。5日に行われた2026ワールドカップ南米予選・チリ戦でも先発し、前半38分に先制点を記録。それも相手が弾いたボールをバイシクルで押し込む豪快な一撃で、これが代表初ゴールだ。驚異的な速度で成長する18歳の逸材を頼もし