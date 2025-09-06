ミランとの契約が今季限りとなっているGKマイク・メニャンに関しては、今季終了後にクラブを離れるとの見方もある。その場合ミランには新守護神が必要となるが、伊『Calciomercato』はメニャンの後継者としてパルマ所属の日本代表GK鈴木彩艶が候補になると伝えている。鈴木は昨季パルマでビッグセーブを連発し、一気に評価を高めた。今夏もマンチェスター・ユナイテッド行きなどいくつか噂はあったが、パルマに留まることに。同メ