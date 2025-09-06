【ワシントン＝松本健太朗、田中宏幸】米国のトランプ大統領は４日、日米合意に基づく関税措置に関する大統領令に署名した。日本から輸入する乗用車の関税率は現在の２７・５％から１５％に下げる。９月中に実施する見通しだ。日米は７月に自動車関税の引き下げで合意したが、米国が実施時期を明確にしておらず、日本側が早期の大統領令を求めていた。連邦官報に掲載後、７日以内に手続きを取るよう商務長官に指示した。赤沢経