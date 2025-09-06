ロックバンド、GLAYのTERU（54）が6日までに自身のXを更新。3分の1を北海道の地元で過ごす生活を送っていることを明かした。TERUは、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」の公式Xアカウントが3日の更新で「9／3放送『猛暑日が150年で1日の函館『クーラーいらない』2拠点生活検討中の玉川徹が取材』番組では、“猛暑の中でも涼しい街”をシリーズで紹介してきましたが、その放送を見た北海道函館市の市長から『ぜひ取材して