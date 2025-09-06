メ～テレ（名古屋テレビ） シンガポールでの対局から一夜。愛知県瀬戸市出身の将棋の藤井聡太七冠が現地に住む日本人の子どもたちと交流しました。 自身２度目となる海外対局、シンガポールで開催された王座戦五番勝負第１局で勝利をおさめた藤井七冠。 一夜明けた５日、対局相手の伊藤匠叡王とともに訪れたのは、現地の日本人学校です。 児童およそ８００人を前に、棋士の仕事や目指したきっかけなど