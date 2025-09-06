昨日5日(金)まで日本列島に大雨をもたらした、台風15号は、日本の東へ遠ざかり、温帯低気圧に変わりました。6日(土)は台風一過で広く日差しが戻るでしょう。ただ、大雨のあとは暑さに注意が必要です。関東甲信などで厳しい残暑が一気に戻るでしょう。北海道から九州・沖縄まで晴天昨日5日は台風15号が高知に上陸したのち、再び和歌山に上陸。日本列島を横断しました。静岡や神奈川では線状降水帯が発生するなど、太平洋側を中心に