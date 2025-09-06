オリオールズ戦に先発登板したドジャース・大谷＝ボルティモア（共同）【ボルティモア共同】米大リーグは5日、各地で行われ、ドジャースの大谷はボルティモアでのオリオールズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発し、3回2/3を投げ3安打無失点で勝敗は付かなかった。当初先発予定だったグラスノーが背中の張りを訴えたため、登板間隔の空いていた大谷が急きょ登板。打者では3打数無安打。チームは1―2でサヨナラ負けし、4連敗とな