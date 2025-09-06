◆米大リーグオリオールズ―ドジャース（５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）オリオールズの菅野智之投手が、５日（日本時間６日）、ドジャース戦の試合前に、敵軍の山本由伸投手と横並びで国歌斉唱に臨んだ。オ軍は、投げない先発陣が、登板日の投手の試合前ブルペンを見るのがしきたりとなっている。本拠地のブルペンは左中間にあり、下段にホームチーム、上段にアウェーのブルペンが並んで設置されて