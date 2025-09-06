アメリカ軍が北朝鮮に極秘の上陸作戦を実行し、失敗していたと報道されました。【映像】当時の金正恩氏とトランプ氏の様子ニューヨーク・タイムズによりますと、上陸作戦は2019年初頭に、金正恩労働党委員長の通信を傍受する機器を設置するため、トランプ大統領が承認し、アメリカ海軍の特殊部隊が実行したということです。隊員が北朝鮮の沖合の原子力潜水艦から小型潜水艇2隻で海岸に接近したものの、北朝鮮のボートがライ