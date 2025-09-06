事実上の石破おろしとなる自民党総裁選の前倒しについて、要求する国会議員が120人を超えたことがわかりました。【映像】建物から出てくる麻生最高顧問ANNの調べによりますと、総裁選前倒しに反対しているのは約50人にとどまり、賛成する議員は4割を超えました。そのような中で5日夜、麻生最高顧問と茂木前幹事長が会食しました。麻生氏は派閥の研修会で総裁選前倒しに賛成する方針を表明した他、茂木氏が率いた派閥でも求め