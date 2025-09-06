東海道新幹線は台風15号の影響でダイヤが大幅に乱れたため、車内で寝泊まりできる「列車ホテル」を東京、名古屋、新大阪の各駅に設けました。【映像】台風の影響で混雑する駅構内の様子JR東海によりますと、台風15号による大雨の影響で東海道新幹線は5日、一部区間で運転を2度見合わせました。最大4時間ほどの遅れが出て、乗客約17万人に影響したということです。ダイヤが大幅に乱れ、到着が未明に及ぶ列車も出たため、乗客