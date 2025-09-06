BTS・V（ヴィ）の始球式映像が、MLB公式アカウントで2000万再生数を記録した。韓国メディアのスターニュースは6日「依然として熱い関心を受けている。グローバル・センセーション」と報じた。Vは先月25日（日本時間同26日）、米ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われたドジャース対シンシナティ・レッズ戦で始球式に臨んだ。BTSのヒット曲「MIC Drop」が鳴り響く中で、ドジャースのユニホームを着て登場し、完璧な投球を披露し