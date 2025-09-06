AFC U23アジアカップ予選を戦っているU-22日本代表は5日、ヤンゴン市内でトレーニングを行った。翌日にミャンマー代表との第2戦を控えているため、練習の公開は冒頭の15分のみ。終了後は現地の日本人学校に通う子供たちとの交流会も開かれ、選手たちにエールが送られた。23人全員が顔を揃えた5日のトレーニング。6日のミャンマー戦後に行われるアフガニスタンとクウェートの一戦が引き分けに終わり、日本が勝利した場合は1試合