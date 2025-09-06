●今週の業種別騰落率ランキング ※9月5日終値の8月29日終値に対する騰落率 東証33業種値上がり：28 業種値下がり： 5 業種 東証プライム：1616銘柄値上がり：1149 銘柄値下がり： 452 銘柄変わらず他：15 銘柄 東証33業種騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率上位3銘柄 １. 鉄鋼(0262) +6.39 日本製鉄 、栗本鉄 、ＪＦＥ ２. 水