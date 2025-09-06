「オリオールズ−ドジャース」（５日、ボルティモア）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・投手」で先発出場し、初回の第１打席で空振り三振。自らを援護することはできなかった。右腕・クレイマーとの対戦。初球の低めを見極め、２球目のアウトローは見逃した。３球目のカーブにはバットが空を切り、カウント１−２と追い込まれた。４球目の高めフォーシームは見極めて平行カウントに。だが最後は低めのカーブにタイミング