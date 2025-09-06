◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽１次ラウンド日本４―１イタリア（５日・沖縄セルラー那覇）第３２回Ｕ―１８Ｗ杯が開幕。世界一連覇を目指す高校日本代表はイタリアとの初戦に４―１で白星発進した。先発した１４９キロ右腕・森下翔太（創成館３年）が６回途中を１失点と好投。打線は同点の６回２死満塁、敵失が重なり３点を勝ち越した。だが５安打止まりで、高校日本代