◆米大リーグオリオールズ―ドジャース（５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、敵地・オリオールズ戦に「１番投手兼ＤＨ」で先発出場。プレーボール直後の初回先頭の第１打席は空振り三振に倒れたが、初回のマウンドは３者凡退と抜群の立ち上がりを見せた。ベーブ・ルース生誕の地として知られるボルティモアではエンゼルス時代の２３年５月１５