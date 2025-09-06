◆車いすテニス▽全米オープン（５日、米国・ニューヨーク）車いすテニスで、２０２４年パリ・パラリンピック女子単複２冠で、世界女王の上地結衣（三井住友銀行）が、２０１７年以来８年ぶりの全米女王に王手だ。７月のウィンブルドン決勝で、生涯ゴールデンスラムの快挙を阻まれた同４位の王紫榮（中国）に６−４、７−５で雪辱し、決勝では同３位の李暁輝（中国）と対戦する。世界女王の意地だった。ウィンブルドンの芝で