NEXER社と「美容医局」がこのほど、共同で全国の男女1000人を対象に「芸能人でなければ美容医療業界で働いてそうな芸能人」についてのアンケートを実施し、結果を公開した。 【調査結果】ベスト10は納得の顔触れ 1位には美貌を実力を兼ね備えた女優の「米倉涼子」が選ばれた。ドラマ「ドクターX」で演じた完璧な外科医のイメージが、高い技術と信頼性を求める美容医療の専門家として強く結びついたようだ