シンガー・ソングライターの加藤ミリヤ（37）が5日、自身のインスタグラムを更新。ドアップの自撮りショットを公開しつつ、現在の活動について明かした。加藤は先月21日、第3子を出産したことを発表。この日は、赤のファーにニットを組み合わせたコーデを自撮りで公開した。続けて「MV撮影初めて自宅から参加した今日」とコメント。ミュージックビデオの撮影が行われたことを明かしつつ、「産休中」とハッシュタグを添えた