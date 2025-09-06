アメリカン・エキスプレスと楽天グループは、アメックスのポイントから楽天ポイントへの交換で、5％増量するキャンペーンを8月1日から2026年1月31日まで実施している。通常の交換レートは、メンバーシップ・リワード3,000ポイントにつき、楽天ポイント900ポイント、メンバーシップ・リワード・プラス登録者は楽天ポイント1,400ポイントに交換できる。キャンペーンでは交換後の楽天ポイントの5％分を期間限定ポイントとして付与する