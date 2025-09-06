正論ばかり言って、「職場で浮いてしまう人」の悲しい共通点とは？「1つに絞るから、いちばん伝わる」戦略コンサル、シリコンバレーの経営者、MBAホルダーetc、結果を出す人たちは何をやっているのか？答えは、「伝える内容を1つに絞り込み、1メッセージで伝え、人を動かす」こと。本連載は、プレゼン、会議、資料作成、面接、フィードバックなど、あらゆるビジネスシーンで一生役立つ「究極にシンプルな伝え方」の技術を解説する