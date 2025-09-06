◇W杯アフリカ予選モロッコ 5―0 ニジェール（2025年9月5日モロッコ・ラバト）モロッコが2026年W杯北中米大会予選でアフリカ勢一番乗りを果たした。先に行われた試合でE組2位のタンザニアがコンゴ共和国と1―1で引き分け、勝てば予選突破が決まる状況になったモロッコはホームでニジェールに5―0で大勝。6戦全勝で、残り2試合でタンザニアとの勝ち点差を8に広げ、4位に入った22年カタール大会に続いて3大会連続7度目の出