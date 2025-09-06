音楽の世界では、たった一曲で巨万の富を得ることがある。だが、その栄光は長く続かないケースもある。『ヒップホップ経営学 お金儲けのことはラッパーに訊け』（DU BOOKS）から、2人のアーティストの事例を紹介する――。※本稿は、ネルス・アビー著、山形浩生訳『ヒップホップ経営学 お金儲けのことはラッパーに訊け』（DU BOOKS）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／francescoch※写真はイメージです - 写真＝iStoc