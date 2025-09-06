米動画配信大手ネットフリックスは、2026年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）全試合の日本国内での独占配信権を獲得した。ライターの広尾晃さんは「民放のスポーツ中継には問題が多くあった。野球好きにとっては、むしろ喜ばしいことだと思う」という――。写真提供＝共同通信社第5回WBCで優勝し喜ぶ日本ナイン。中央は大谷＝2023年3月、マイアミ（共同） - 写真提供＝共同通信社■日本代表・大谷が見られる